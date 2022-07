Ausblick: Daiwa Securities Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daiwa Securities Group lässt sich am 29.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Daiwa Securities Group die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 8,90 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,45 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 126,92 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,49 JPY im Vergleich zu 63,06 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 587,10 Milliarden JPY, gegenüber 619,47 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at