Ausblick: Daiwa Securities Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daiwa Securities Group lässt sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Daiwa Securities Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 39,57 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 78,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 22,20 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Daiwa Securities Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 217,65 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 33,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Daiwa Securities Group 327,93 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 138,76 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 126,04 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 854,18 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.479,77 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at