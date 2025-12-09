Ausblick: Daktronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daktronics lädt am 10.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Daktronics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,265 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 213,9 Millionen USD – ein Plus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daktronics 208,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 837,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 756,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at