Ausblick: Daktronics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daktronics wird am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Daktronics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent auf 181,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,210 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 843,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 756,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

