Ausblick: dAlba Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

dAlba Global wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2733,40 KRW aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2050,53 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 166,18 Milliarden KRW gegenüber 113,76 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9832,23 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6594,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 730,18 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 519,74 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at