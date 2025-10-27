Ausblick: Dalian Rubber Plastics Machine A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dalian Rubber Plastics Machine A stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,277 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dalian Rubber Plastics Machine A ein EPS von 0,160 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Dalian Rubber Plastics Machine A mit einem Umsatz von insgesamt 47,70 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 26,90 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,08 CNY, gegenüber 1,00 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 233,46 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 230,67 Milliarden CNY generiert worden waren.

