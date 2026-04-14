Dalian Rubber & Plastics Machine a Aktie

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WKN: 766656 / ISIN: CNE0000018V0

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14.04.2026 07:01:06

Ausblick: Dalian Rubber Plastics Machine A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dalian Rubber Plastics Machine A äußert sich am 15.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Dalian Rubber Plastics Machine A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,256 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Dalian Rubber Plastics Machine A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 42,25 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 27,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dalian Rubber Plastics Machine A 58,54 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,980 CNY im Vergleich zu 1,00 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 220,78 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 230,67 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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