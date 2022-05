Ausblick: Dampskibsselskabet Norden A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dampskibsselskabet Norden A-S wird sich am 05.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD gegenüber -0,390 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,09 Milliarden USD – ein Plus von 79,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dampskibsselskabet Norden A-S 604,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 8,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at