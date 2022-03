Ausblick: Dampskibsselskabet Norden A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dampskibsselskabet Norden A-S lädt am 03.03.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 2,59 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dampskibsselskabet Norden A-S ein EPS von 0,295 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dampskibsselskabet Norden A-S in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 977,0 Millionen USD im Vergleich zu 712,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,73 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,62 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,38 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at