Ausblick: Dana gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dana wird am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,372 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,87 Milliarden USD aus – eine Minderung von 19,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dana einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,602 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,50 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 10,28 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at