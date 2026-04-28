Ausblick: Dana präsentiert Quartalsergebnisse

Dana wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,386 USD. Dies würde einem Zuwachs von 127,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dana 0,170 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 22,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,83 Milliarden USD gegenüber 2,35 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 7,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,50 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at