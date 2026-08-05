Ausblick: Dana vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dana wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dana im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,705 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD – ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dana 1,94 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 7,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at