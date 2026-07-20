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WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Danaher gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Danaher präsentiert am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Danaher noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Danaher im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,86 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,45 USD, gegenüber 5,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 25,65 Milliarden USD im Vergleich zu 24,57 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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