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WKN: 866197 / ISIN: US2358511028

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Danaher gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Danaher wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,92 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Danaher ein EPS von 1,27 USD je Aktie vermeldet.

Danaher soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,56 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,05 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,36 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 24,57 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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