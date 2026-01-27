Ausblick: Danaher stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Danaher wird am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,16 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 USD je Aktie erzielt worden waren.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,54 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,81 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,73 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 5,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 24,54 Milliarden USD, gegenüber 23,88 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at