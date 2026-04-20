Ausblick: Danaher veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Danaher gibt am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Danaher nach den Prognosen von 19 Analysten 5,99 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,74 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,40 USD je Aktie, gegenüber 5,05 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 25,62 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 24,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at