Ausblick: Danaos gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Danaos präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,80 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,49 Prozent verringert. Damals waren 7,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 258,3 Millionen USD gegenüber 262,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,85 USD, wohingegen im Vorjahr noch 26,76 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at