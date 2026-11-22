Danaos Aktie
WKN DE: A2PH59 / ISIN: MHY1968P1218
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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Danaos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Danaos präsentiert in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,71 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,11 USD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 279,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 260,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 28,48 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 26,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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