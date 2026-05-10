Ausblick: Danaos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Danaos wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,40 USD gegenüber 6,13 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,64 Prozent auf 236,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 26,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,04 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at