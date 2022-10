Ausblick: Danske Bank AS (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) wird am 28.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD gegenüber 0,296 USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,29 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 18,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,742 USD im Vergleich zu 1,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 5,36 Milliarden USD, gegenüber 6,53 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at