Ausblick: Danske Bank AS (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Danske Bank AS (spons ADRs) wird am 03.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,307 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,185 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,67 Milliarden USD – ein Minus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Danske Bank AS (spons ADRs) 1,77 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,379 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 6,45 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at