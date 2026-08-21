Ausblick: Daqin Railway legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daqin Railway wird sich am 21.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,090 CNY je Aktie gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 21,03 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,48 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 CNY, gegenüber 0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 81,76 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 77,42 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at