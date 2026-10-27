Daqin Railway Aktie

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WKN DE: A0M4S1 / ISIN: CNE000001NG4

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Daqin Railway stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daqin Railway wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,067 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 0,35 Prozent auf 19,70 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Daqin Railway noch 19,77 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 80,90 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 77,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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