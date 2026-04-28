Daqo New Energy Aktie

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WKN DE: A1KAFV / ISIN: US23703Q2030

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Daqo New Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daqo New Energy wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Daqo New Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,273 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 186,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 50,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Daqo New Energy einen Umsatz von 124,1 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,890 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,560 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 667,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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