Daqo New Energy Aktie
WKN DE: A1KAFV / ISIN: US23703Q2030
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Daqo New Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Daqo New Energy wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Daqo New Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,273 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 186,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 50,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Daqo New Energy einen Umsatz von 124,1 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,890 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,560 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,00 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 667,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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