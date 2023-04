Ausblick: Daqo New Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daqo New Energy wird am 27.04.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,99 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 28,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 914,8 Millionen USD gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,67 USD, gegenüber 23,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,61 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at