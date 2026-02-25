Daqo New Energy Aktie

Daqo New Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KAFV / ISIN: US23703Q2030

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Daqo New Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Daqo New Energy lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,700 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 273,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 40,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Daqo New Energy einen Umsatz von 194,7 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,559 USD, gegenüber -5,200 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 778,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,03 Milliarden USD generiert wurden.

