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WKN: 895738 / ISIN: US2371941053

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Darden Restaurants präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Darden Restaurants stellt am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 29 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,94 USD. Dies würde einem Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Darden Restaurants 2,74 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,59 Prozent auf 3,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Darden Restaurants noch 3,16 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 31 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,57 USD je Aktie, gegenüber 8,86 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 27 Analysten durchschnittlich auf 13,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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