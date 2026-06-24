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24.06.2026 07:01:06

Ausblick: Darden Restaurants zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Darden Restaurants wird am 25.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Darden Restaurants ein EPS von 2,58 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Darden Restaurants 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,73 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Darden Restaurants 3,27 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,63 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,86 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von durchschnittlich 13,22 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 12,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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