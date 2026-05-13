Ausblick: Dare Bioscience präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dare Bioscience wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,305 USD. Das entspräche einem Gewinn von 39,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,500 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,210 USD, gegenüber -1,200 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 0,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at