DarioHealth Aktie
WKN DE: A41FCC / ISIN: US23725P3082
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: DarioHealth gewährt Anlegern Blick in die Bücher
DarioHealth wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -3,243 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll DarioHealth mit einem Umsatz von insgesamt 5,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,55 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -11,492 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -12,200 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 22,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 27,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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