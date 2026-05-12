Ausblick: DarioHealth informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DarioHealth wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,480 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DarioHealth noch -2,800 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 19,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,790 USD, wohingegen im Vorjahr noch -10,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at