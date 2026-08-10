DarioHealth Aktie
WKN DE: A41FCC / ISIN: US23725P3082
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: DarioHealth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DarioHealth veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -1,215 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,600 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DarioHealth in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,957 USD aus. Im Vorjahr waren -10,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 26,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 22,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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