DarioHealth Aktie

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WKN DE: A41FCC / ISIN: US23725P3082

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: DarioHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DarioHealth wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,950 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,2 Millionen USD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,977 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -10,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,6 Millionen USD, gegenüber 22,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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