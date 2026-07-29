Ausblick: Darling Ingredients stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Darling Ingredients wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Darling Ingredients im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,84 Prozent auf 1,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,78 USD aus. Im Vorjahr waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 6,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at