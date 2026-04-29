Ausblick: Darling Ingredients zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Darling Ingredients wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,607 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 13,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,03 USD je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,70 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at