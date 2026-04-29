Ausblick: DaShenLin Pharmaceutical Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DaShenLin Pharmaceutical Group A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass DaShenLin Pharmaceutical Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,450 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,97 Milliarden CNY – ein Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DaShenLin Pharmaceutical Group A 6,96 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,29 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,08 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 29,86 Milliarden CNY, gegenüber 27,50 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at