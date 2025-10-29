Ausblick: DaShenLin Pharmaceutical Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DaShenLin Pharmaceutical Group A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY gegenüber 0,180 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 6,55 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,02 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,810 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,16 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,50 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at