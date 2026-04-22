Ausblick: Dassault Systèmes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dassault Systèmes wird sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,78 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 7,43 Milliarden USD im Vergleich zu 7,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at