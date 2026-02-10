Ausblick: Dassault Systemes SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dassault Systemes SE wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,414 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,310 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Dassault Systemes SE nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 1,75 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,75 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,910 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,30 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,21 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at