Ausblick: Dassault Systemes SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dassault Systemes SE wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass Dassault Systemes SE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Dassault Systemes SE soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,33 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,910 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 6,35 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at