Ausblick: Dassault Systemes SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dassault Systemes SE wird sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,299 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dassault Systemes SE 0,170 EUR je Aktie eingenommen.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,54 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,52 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,910 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,34 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 6,24 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at