Dassault Systèmes Aktie
WKN: 901641 / ISIN: US2375451083
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dassault Systèmes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dassault Systèmes wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,483 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,04 Milliarden USD gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,38 Milliarden USD, gegenüber 6,72 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dassault Systèmes S.A. (Spons. ADRS)
|
10.02.26
|Ausblick: Dassault Systèmes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Dassault Systèmes öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Dassault Systèmes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Dassault Systèmes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dassault Systèmes S.A. (Spons. ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|Dassault Systèmes S.A. (Spons. ADRS)
|20,60
|-8,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.