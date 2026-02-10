Ausblick: Dassault Systèmes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dassault Systèmes wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,483 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,04 Milliarden USD gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,38 Milliarden USD, gegenüber 6,72 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at