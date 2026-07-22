Ausblick: Dassault Systèmes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dassault Systèmes wird sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen, dass Dassault Systèmes für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,77 Milliarden USD gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 7,31 Milliarden USD, gegenüber 7,04 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at