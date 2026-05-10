Ausblick: Data Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Data Group wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,073 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 118,2 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 CAD, gegenüber 0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 454,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 450,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at