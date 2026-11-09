Ausblick: Data Group präsentiert Quartalsergebnisse

Data Group wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,030 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Data Group 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Data Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 111,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Data Group 105,4 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,163 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,170 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 456,2 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 450,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net