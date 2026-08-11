Data I-O Aktie
WKN: 866321 / ISIN: US2376901029
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Data I-O informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Data I-O wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Data I-O mit einem Umsatz von insgesamt 5,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,300 USD im Vergleich zu -0,560 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 22,2 Millionen USD, gegenüber 21,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Data I-O Corp
|
07:01
|Ausblick: Data I-O informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Data I-O mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Data I-O stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Data I-O legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Data I-O Corp
Aktien in diesem Artikel
|Data I-O Corp
|2,89
|-3,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.