Ausblick: Data I-O legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Data I-O öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Data I-O für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,107 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,44 Prozent auf 5,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Data I-O noch 5,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,373 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 22,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 21,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at