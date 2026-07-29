Data I-O Aktie
WKN: 866321 / ISIN: US2376901029
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Data I-O mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Data I-O wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Data I-O für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 5,2 Millionen USD gegenüber 6,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,61 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,300 USD im Vergleich zu -0,560 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,2 Millionen USD, gegenüber 21,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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