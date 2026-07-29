Ausblick: Data I-O mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Data I-O wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Data I-O für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 5,2 Millionen USD gegenüber 6,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,61 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,300 USD im Vergleich zu -0,560 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,2 Millionen USD, gegenüber 21,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at