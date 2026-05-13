Data I-O Aktie
WKN: 866321 / ISIN: US2376901029
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Data I-O stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Data I-O wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,165 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Data I-O nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 4,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,6 Millionen USD, gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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