Ausblick: Data I-O stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Data I-O wird am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,165 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Data I-O nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 4,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 31,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,6 Millionen USD, gegenüber 21,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at