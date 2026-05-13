Ausblick: Data Patterns (India) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Data Patterns (India) wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 24,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 20,38 INR je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,29 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 8,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 48,04 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 39,62 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,51 Milliarden INR, gegenüber 7,08 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at